I giorni clou della stagione L’esodo verso la montagna Modifiche alla circolazione

L’Amiata si prepara al grande flusso di turisti previsto per oggi e più in generale per questa settimana centrale di agosto.

Le Amministrazioni comunali si sono attivate in anticipo e si sono attrezzate per agevolare il flusso del traffico soprattutto verso la parte più alta della montagna.

Fino ad oggi – infatti – valgono le modifiche alla circolazione delle automobili comunicate dal Comune di Castel del Piano, ovvero dalle 9 alle 17, al fine di evitare i problemi connessi all’intenso traffico veicolare nella zona alta della montagna, in accordo con la Provincia di Siena sarà istituito un unico senso di marcia lungo tutte le strade della zona montana da percorrere nella seguente direzione di marcia: Prato delle Macinaie – Rifugio Cantore – Vetta Amiata – Prato della Contessa – Prato delle Macinaie.

La discesa dalla zona montana in direzione dei centri cittadini sarà consentita da tutte le strade che conducono alle zone di parcheggio presenti nella parte alta della montagna.

"Si invitano tutti gli utenti della strada – - dicono dal Comune di Castel del Piano – a porre la massima attenzione alla segnaletica stradale ed alle indicazioni delle Forze di polizia presenti sul posto, lasciando in sosta gli autoveicoli senza arrecare intralcio alla circolazione".

In passato, infatti, è accaduto che le auto lasciate in sosta in maniera scorretta abbiano causato notevoli problemi al regolare deflusso del traffico.

Grazie ai numerosi eventi in programma, sono attesi molti turisti anche nei paesi a valle del Monte Amiata che continua ad essere meta ideale degli amanti delle attività all’area aperta, come trekking e mountain bike. Per i giovani e i più piccoli al prato delle Macinaie è presente l’India Park, un parco avventura dove si possono divertire però anche i più grandi.

Nicola CIuffoletti