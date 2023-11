"I dubbi sollevati sull’impianto polivalente alla fine si sono dimostrati del tutto fondati"

"Quando nello scorso mese di febbraio sollevammo dubbi il sindaco rispose in maniera risentita, ma oggi i fatti ci danno ragione". E’ quanto sostiene Valerio Lanzillo, capogruppo in Consiglio comunale della lista "La Nostra Capalbio", che in merito all’impianto polivalente a Capalbio Scalo. Secondo Lanzillo, l’ipotesi di una concessione a lungo termine al fine di realizzare un Club si è verificata "nonostante il sindaco avesse dichiarato che semmai ci fosse stata un’assegnazione, sarebbe stata per convenzione ad associazione senza scopo di lucro".

Lanzillo punta quindi il dito "sul progetto I di finanza per la gestione degli impianti per i prossimi 50 anni da parte della Sporting Club Capalbio Ssd, che non è un’associazione – dice il consigliere – ma una Srl, ovvero un club con utili conseguibili ma non ripartibili tra i soci". Inoltre, continua Lanzillo, "abbattendo la pista di pattinaggio e trasformando la palestra a Capalbio paese per tale scopo, l’amministrazione dovrà sostenere un costo di circa 100mila euro e la pista non sarà più regolamentare in quanto da normativa Uisp deve avere una misura minima di 18x36, quindi 648 mq. Mentre lo spazio a Capalbio paese è di misure inferiore ai 500".