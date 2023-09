I "Dirotta su Cupi" stasera al Bar Collo tra musica e gag

Stasera ultimo appuntamento estivo con i Dirotta su Cupi al Bar Collo in via Petrarca a Marina di Grosseto. Ultima occasione per poter godere e apprezzare il loro show propone brani del cantautorato italiano anche poco conosciuti alternati a momenti di pura ilarità. Chi li conosce sa cosa significa rimanere "appesi" per tutto il concerto senza sapere quale autore verrà scomodato, quale tematica verrà affrontata e a quali "gag" assisterà.

Ingresso libero. Il concerto inizierà alle 21.30.