I costi delle vacanze "Prezzi alle stelle? No, non è così Aumenti obbligati"

Questa estate rischia di passare come quella del turismo in flessione e dell’aumento dei prezzi. Sul primo aspetto saranno i numeri a parlare mentre sul secondo chi ha vissuto o sta vivendo la propria vacanza in Maremma non ha potuto sottrarsi a un generale aumento dei prezzi per beni. Aumento che non viene negato neanche da Confcommercio secondo la quale, però, è importante individuare le dinamiche che stanno dietro al "tormentone" estivo del caro-ombrellone. "Viviamo in un periodo storico in cui l’inflazione è ai livelli più alti mai registrati negli ultimi decenni: 6% su base annua nel mese di luglio secondo l’ultima stima Istat; era il 6,4% a giugno – dicono il presidente Giulio Gennari e la direttrice Gabriella Orlando –. Superfluo sottolineare che con l’inflazione hanno a che fare tutti: sia i cittadini-turisti che consumano prodotti e servizi, sia gli imprenditori che quei prodotti e servizi mettono sul mercato dopo averli a loro volta acquistati o trasformati. E gli stabilimenti non sono estranei al circolo inflattivo".

Federico Galli, gestore del Bagno Moreno di Marina, spiega che sull’affitto giornaliero di ombrellone e lettini "si rischia di travisare una politica che invece è proiettata a un ribasso complessivo". "Il ‘giornaliero’ ha un costo più elevato perché è riferito al ‘giorno perfetto’ – afferma Galli –. Il cliente sa già che la giornata per la quale chiede l’ombrellone è una buona giornata che gli consentirà di stare sicuramente al mare. La singola postazione in spiaggia, dunque, ha un valore maggiore. Nel caso degli abbonamenti, invece, il prezzo medio giornaliero è sensibilmente più basso perché la prenotazione per un lungo periodo mette al riparo l’impresa dalla piaga delle improvvise disdette. Le previsioni meteorologiche sono per noi imprenditori un problema proprio per le prenotazioni ‘brevi’, perché non danno certezza di lavoro".

Nicola Ciuffoletti