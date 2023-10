I Cori della Toscana in concerto nella chiesa di Sant’Agostino

C’è un appuntamento artistico che i massetani, amanti della buona musica, attendono e non vedono l’ora di applaudire i giovani cantori dell’Associazione Cori della Toscana, presieduta da Moreno Signorini, che si esibiranno oggi alle 18,30 a Sant’Agostino. La scelta di far ricadere su Massa Marittima questo incontro, una grande esibizione, non è casuale e va a braccetto con la presenza in città, di quel Coro Minatori Santa Barbara, e che è socio dell’Associazione. Il Coro Minatori Santa Barbara , che ha saputo diffondere ed appassionare tanti massetani proprio ad Arezzo ha conseguito tanti riconoscimenti e ottenuto successi. Il gruppo, formato dall’eccellenza giovanile della coralità toscana, si ritrova una volta al mese; la sede degli incontri è itinerante e varia di volta in volta, così da permettere alla Toscana di conoscere questa realtà. È composto da circa trenta cantori dai 20 ai 35 anni, residenti o domiciliati in Toscana e varia il suo organico ogni tre anni. Inoltre il gruppo collabora come coro laboratorio per la Scuola Superiore per direttori di coro della Fondazione Guido d’Arezzo e per l’Accademia Corale Italiana. È attualmente affidato al Maestro Elisa Pasquini. L’associazione, in provincia di Grosseto, vanta bel 12 cori fra cui quello di Massa Marittima.