I Coordinatori del CdV ringraziano Andrea Vasellini: "L’arrivo dell’Esercito è merito soprattutto suo"

I Coordinatori del CdV (Controllo del Vicinato) Massimo Laviano e Vincenzo Lanza e l’operatore informatico Carlo Mascelloni hanno incontrato il consigliere comunale Andrea Vasellini per ringraziarlo per l’impegno profuso al fine di ottenere anche per la provincia di Grosseto l’assegnazione di un contingente di militari a prezioso sostegno dell’attività delle forze dell’ordine. "L’aver ottenuto la presenza di 15 militari della Folgore – ricordano Laviano, Lanza e Mascelloni –, nonostante parte della politica contraria ed addetti ai lavori perplessi, è stato un successo in gran parte dovuto ad Andrea. Ormai tutti convengono che la presenza costante, di 15 prestigiosi Baschi Rossi migliorerà la sensazione di sicurezza dei cittadini sbigottiti dai mali eventi ormai incontenibili nelle pubbliche strade".