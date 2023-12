I Comuni tornano a parlarsi. Posti barca a Santa Liberata: "Ora troveremo un accordo"

Si riapre il dialogo tra le amministrazioni di Orbetello e Monte Argentario sui posti barca di Santa Liberata. Un primo incontro informale si è tenuto ieri mattina nel palazzo comunale lagunare, dove il sindaco Andrea Casamenti, il consigliere delegato Ivan Poccia e l’assessore all’ambiente Luca Minucci hanno incontrato l’assessore all’Ambiente del Comune di Monte Argentario Michele Vaiani. Il principale argomento di confronto è stato quello dei posti barca nel canale di Santa Liberata, ma sono già in calendario altri appuntamenti per discutere del territorio. A tenere banco negli ultimi anni, infatti, la mancata assegnazione dei posti barca ai residenti argentarini nel canale di Santa Liberata, argomento che adesso viene riaperto dalle due amministrazioni dopo l’elezione della giunta Cerulli.

"È stato un incontro molto produttivo – sottolinea Poccia – volto a ricucire i rapporti fra le amministrazioni che si erano deteriorati dopo la disastrosa gestione di Monte Argentario dell’ex sindaco Borghini, il quale aveva interrotto i rapporti con la nostra amministrazione. Abbiamo parlato degli sviluppi futuri del canale di Santa Liberata, stiamo lavorando per riportare gli amici argentarini a fruire nuovamente del canale con una quota di posti riservati".

Soddisfazione anche dal Comune argentarino. "L’incontro – dice Vaiani – è il primo tassello per ricostruire una collaborazione con l’amministrazione orbetellana. Si è discusso di Santa Liberata, il colloquio è stato molto positivo e hanno dato la piena disponibilità affinché gli argentarini possano usufruire di nuovo dei posti barca".

"Questo è solo il primo passo per dialogare a tutto tondo su altre questioni. I nostri – conclude il sindaco Andrea Casamenti – sono due territori profondamente interconnessi. La prossima riunione verrà allargata ai rispettivi rappresentanti del settore lavori pubblici. Massima disponibilità a ricambiare la visita e proseguire il dialogo per risolvere le questioni in sospeso".