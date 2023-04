I cittadini "sentinelle" Ritrovati alcuni strumenti rubati alla musicista

Una catena che ha funzionato, anche se alla fine solo parzialmente. Una catena che ha visto protagonista anche La Nazione. Era stato proprio il giornale a raccontare la storia del furto subito da una musicista grossetana, Daniela Samperi: dall’auto le erano stati rubati gli strumenti musicali per un valore di circa 5mila euro. L’appello che era partito dalle colonne de La Nazione, però, è stato colto al volo da una cittadina grossetana che abita in via Trieste. Di fronte alle sue finestre aveva infatti notato delle casse acustiche. Materiale insolito, soprattutto se si trova dietro un cespuglio in un giardino condominiale. La donna, dopo aver letto la Nazione, ha capito che quelle casse potevano appartenere alla musicista. "Ho letto l’articolo e ho deciso di fare una ricerca tramite i social della musicista – racconta la donna che preferisce l’anonimato - sono riuscita a contattarla ed è venuta qui a casa mia: quel materiale era il suo". Purtroppo la maggior parte della strumentazione non c’era, quella più costosa. "Ho chiamato dunque i carabinieri e la ragazza ha effettuato la denuncia. Purtroppo questa zona sta diventando molto pericolosa". La residente, che fa parte del Controllo di vicinato di via Roma, prosegue: "Prima questa era una zona tranquilla – aggiunge – adesso ho paura anche a tenere la finestra aperta durante le ore notturne. Alcuni condomini hanno trovato le porte divelte e le case sottosopra. Purtroppo questa zona è stata completamente abbandonata dal Comune: si vende droga a tutte le ore del giorno, ci sono furti, nascondono la refurtiva nella zona di verde come è successo con gli strumenti. Ogni notte vediamo persone che girano nel giardino. Per la prima volta ho avuto paura".