I cinque sindaci oggi su Tv9

La rubrica settimanale di Giancarlo Capecchi "Parliamone Insieme", in onda su Tv9 alle 21.15, oggi ospiterà in diretta i nuovi sindaci dei Comuni grossetani.

In studio con Giancarlo Capecchi ed Enrico Pizzi, che hanno condiviso su Tv9 la diretta di lunedì sui risultati elettorali, ci saranno Arturo Cerulli, sindaco di Monte Argentario, Gabriele Fusini, sindaco di Magliano in Toscana, Luciano Petrucci, primo cittadino di Semproniano, Stefania Ulivieri eletta a Gavorrano e, per Castell’Azzara, Tullio Tenci. Avremo quindi la possibilità di conoscere meglio ui nuovi primi cittadini, non solo come persone ma anche per i loro programmi a favore del territorio.