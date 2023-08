I Cinghiali a Arcidosso: Abbattimento o Cattura?

Non solo in via San Filippo e in via Amiata, il branco di cinghiali che da giorni si muove in alcune zone di Arcidosso è arrivato anche vicino alla chiesa della Madonna Incoronata, in via Balducci. Le segnalazioni dei cittadini continuano a rimbalzare tra una chat e l’altra, e ormai dei circa 20 cinghiali più famosi dell’Amiata si sanno tutti gli spostamenti.

La situazione, sopratutto in alcune zone di Arcidosso, non è sotto controllo e i cittadini si dicono impauriti e infastiditi dalla presenza degli animali. "La paura di incontrarli anche solo andando a buttare la spazzatura è reale – commentano alcuni – chiediamo un intervento risolutivo". Dopo il sopralluogo di domenica effettuato dall’assessore Maurizio Ranucci, dal consigliere comunale Filippo Tiberi, dalla polizia provinciale e dalla guardia venatoria, ora i cittadini attendono il piano che dovrebbe mettere fine a questa situazione. L’ipotesi dell’abbattimento, previo nullaosta della Regione, è quella più reale. C’è l’alternativa, ovvero la cattura con gabbie.

In entrambi i casi sarà difficile risolvere totalmente il problema: di cinghiali la montagna è piena. "Ne siamo consapevoli – commenta Ranucci – i cittadini ci chiedono risposte e noi dobbiamo darle. Questi cinghiali sono un pericolo e purtroppo non solo per alcune zone di Arcidosso. Nei giorni scorsi sono stati avvistati anche nella piazzetta di Bagnoli. Attraversano le strade e sono un pericolo anche per gli automobilisti". Grazie al sopralluogo è stato possibile tracciare, almeno in parte, quali percorsi fanno questi animali. Nel caso in cui sia dato il via libera all’abbattimento saranno rispettate alcune importanti regole, una su tutte nessun colpo di fucile vicino alle abitazioni.

