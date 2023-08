I cento giorni di Arturo Cerulli "Già si è visto un cambio di rotta"

Sono passati 100 giorni dall’elezione dell’attuale amministrazione di Monte Argentario. Arturo Cerulli ter è stata la scelta del popolo del promontorio: prima i 10 anni dal 2008 al 2018, con la parentesi dei 5 della giunta guidata da Franco Borghini. Adesso, dal 15 maggio 2023, un terzo mandato in cui Cerulli vuole farsi ricordare "per dei cambiamenti epocali".

Per dire se ci riuscirà è ancora presto, ma per il momento il primo cittadino traccia un bilancio dopo oltre tre mesi dal suo insediamento. "Questi primi 100 giorni per noi sono stati di assestamento – puntualizza – ma il cambio di rotta già si è visto in maniera netta. Specialmente da come ci siamo mossi per gli spettacoli e per la cura del verde, ma anche per l’incremento dei pochi parcheggi".

"Ci siamo soprattutto dedicati al futuro – aggiunge –: abbiamo incontrato già tre volte l’architetto Silvia Viviani per parlare del nuovo piano operativo, oltre a diversi passaggi sull’ex Aeronautica. Ci siamo mossi anche su Roma per parlare della portualità di Porto Ercole con la messa in sicurezza". Uno dei problemi del palazzo riguarda il personale.

"Abbiamo assunto già sei persone – sottolinea il sindaco – e altre quattro entreranno a settembre, oltre a nominare il nuovo comandante della Municipale. C’è anche l’esternalizzazione delle case dell’acqua, perché ci siamo resi conto che il sistema interno non reggeva più. Sono molto contento di quello che stiamo facendo". Questa estate c’è stata molta meno gente in vacanza "anche se il problema non riguarda solo l’Argentario. Siamo dispiaciuti anche se non responsabili, ma stiamo già pensando a come aumentare la frequenza anche con forme di turismo culturale e sportivo. Basta vedere l’impegno che stiamo mettendo sulla realizzazione della pista ciclabile". Qualche promessa per i prossimi 100 giorni?

"Il prossimo passo sarà un grosso piano di asfaltature – annuncia Cerulli –, ci sono molte zone che ne hanno bisogno. Sarà il primo lavoro pubblico che metteremo in piedi entro poche settimane. Sulle grandi cose insomma stiamo lavorando per proporre le nostre idee e svilupparle. La giunta è molto valida e i tanti delegati si occupano di cose diverse, per permettermi di lavorare sui progetti più grossi. Fermo restando che in questi 100 giorni ho ricevuto centinaia di persone, sempre disponibile anche in giro per il paese; nessuno viene rifiutato, non guardo al colore politico".

Andrea Capitani