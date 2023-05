I candidati in corsa e i loro schieramenti

Cinque i comuni al voto, dodici i candidati a sindaco e 149 gli aspiranti consiglieri.

La Maremma si presenta all’appuntamento elettorale di oggi e domani con 12 candidati sindaci per cinque poltrone.

A Castell’Azzara, sono in corsa due candidati, Marco Papalini per la lista civica Futura e Tullio Tenci per la lista civica Uniti per il Comune. Il comune un anno fa è stato commissariato perché l’ex sindaco Maurizio Coppi perse la maggioranza in consiglio comunale. Le due liste hanno un totale di 20 candidati al consiglio comunale (10 Futura e 10 Uniti per il Comune).

A Gavorrano si sfidano Stefania Ulivieri, che rappresenta la lista "Gavorrano progressisti uniti" e Andrea Maule che invece è il candidato della lista "Noi per Gavorrano". Ciascuna lista è composta da 12 candidati al consiglio comunale.

Magliano in Toscana è il comune maremmano che offre più liste. Sono ben quattro i candidati a sindaco. Anche Magliano, come Castell’Azzara, esce da una storia di commissariamento. Diego Cinelli è il candidato della lista Magliano Comune aperto, Giancarlo Tei è il candidato della lista La Civica. La lista Magliano 2028 sostiene la candidatura a sindaco di Gabriele Fusini e infine, la quarta candidata è Mirella Pastorelli, per la lista "Pronti per Cambiare – Mirella Pastorelli Sindaco".

A Magliano ogni lista presenta 12 candidati al consiglio comunale, ad eccenzione della lista Magliano Comune Aperto che invece ha presentato 11 candidati. A Monte Argentario la corsa elettorale è a tre. Roberto Cerulli è il candidato della lista "Per l’Argentario", Arturo Cerulli è il candidato della lista "Civico 23" e Priscilla Schiano, è la candidata per "Argentario nel cuore". Ogni lista è composta da 16 candidati al consiglio comunale per un totale di 48 aspiranti consiglieri.

Infine, Semproniano. Questo è il più piccolo comune maremmano dove si voterà oggi e domani. Qui la lista della Fiamma Tricolore che sosteneva la candidatura a sindaco di Gabriele Caroti fu ricusata così Luciano Petrucci, l’attuale sindaco in cerca di conferma per un secondo mandato correrà da solo. Due furono gli elementi contestati alla lista della Fiamma dalla sottocommissione elettorale circondariale di Orbetello: la fiamma sul simbolo (elemento che richiamava il partito di Fratelli d’Italia) e l’autenticazione di due candidature a consigliere comunale.

Alla fine, dopo un doppio colpo di scena, ovvero quella della presenza di una lista alternativa a quella di Petrucci e poi alla sua esclusione, l’unica lista che gli abitanti di Semproniano potranno votare è quella sostiene la candidatura dell’attuale sindaco e che si chiama "Semproniano bene comune", questa è composta da 10 candidati al consiglio comunale.

N.C.