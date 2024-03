I balneari: "Non possiamo andare avanti così"

A "Balnearia", una delle più importanti esposizioni nazionali dedicate al mondo balneare, Andrea Fidanzi, presidente di Confartigianato Imprese Demaniali della Provincia di Grosseto e della Toscana ha aperto la serie di convegni facendosi portavoce della preoccupazione delle imprese balneari del territorio. "Non possiamo più andare avanti così – ha detto – migliaia di imprese balneari sono con il fiato sospeso e chiedono al Governo certezze. Siamo di fronte ad un bivio: da una parte parte l’ipotesi di uscire dalla Bolkestein attraverso la dimostrazione che la risorsa spiagge non è ‘scarsa’, dall’altra l’enorme incertezza della partecipazione ai bandi pubblici senza una previsione di un congruo indennizzo. Sui balneari pende la spada di Damocle della mancanza di indirizzi omogenei per procedere alle evidenze pubbliche. Sarebbe drammatico vedere centinaia di Comuni muoversi in modo autonomo, con bandi eterogenei, regole e tempi diversi, magari sotto la pressione di interessi non sempre legittimi e con lo spettro di infiltrazioni malavitose. Perciò chiediamo al Governo di delineare chiaramente un quadro normativo di riferimento".