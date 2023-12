I 100 anni dell’Aeronautica militare: "Carmina Burana" con la Corale Puccini

Un concerto di beneficenza eseguito dalla Corale Puccini, domani alle 18.30, sarà l’ultimo appuntamento del calendario degli eventi dedicati alla celebrazione del Centenario dell’Aeronautica Militare da parte del 4° Stormo nell’anno 2023.

Un hangar dell’aeroporto militare "Baccarini" di Grosseto farà da cornice alla Corale Puccini che eseguirà i "Carmina Burana" di Carl Orff nell’edizione con due pianoforti e percussioni.

Parte del ricavato dalla vendita dei biglietti sarà devoluto al progetto per la lotta contro il cancro "Un dono dal cielo per Airc". I fondi saranno destinati all’acquisto di strumentazioni altamente tecnologiche e di ultima generazione per Ifom, Istituto di Oncologia Molecolare di Airc.

E’ possibile acquistare i biglietti nell’edicola La Pace, nella Tabaccheria di via Matteotti e nella libreria Palomar al costo di 15 euro (12 euro per gli associati alla Corale e gli associati di enti che collaborano. Per informazioni telefonare al 328 3559182 o al 389 5140984.

Si conclude così il lungo percorso di celebrazioni organizzato dal 4° Stormo iniziato a marzo e che, fra le altre cose, ha proposto anche due Open Day dell’aeroporto militare (il 28 marzo e il 4 novembre) ai quali hanno partecipato diverse migliaia di persone, confermando il forte legame che esiste fra il 4° Stormo e il territorio. Particolarmente suggestiva, poi, è stata la "Notte Blu" che si è svolta a giugno nel centro storico cittadino dove è stato esposto un "F104" con una livrea speciale. Il concerto di domani chiude una serie di eventi che già ad aprile aveva proposto un appuntamento con la musica: "In volo sulle note del 4° Stormo".

Luca Mantiglioni