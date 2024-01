Host Maremma: "Lavoriamo con passione, l’abusivismo è una piaga"

"Prendiamo spunto dalle affermazioni del presidente Confesercenti di Follonica Alessandro Ricci in tema di turismo per fare chiarezza sull’offerta turistica extralberghiera nella nostra città". Inizia così Rita Lotti, presidente di Host Maremma. "Pur rendendoci conto delle "preoccupazioni" siamo comunque sorpresi che Confesercenti, abbia puntato il dito sulla crescita di strutture extralberghiere (nello specifico affittacamere e affitti brevi), considerandola come "rischiosa". Le strutture a noi associate si sono tutte, nel tempo, prodigate a riqualificare edifici spesso fatiscenti, anche con un impegno economico consistente – aggiunge – la gran parte delle strutture iscritte alle nostre associazioni partecipano spesso a corsi di formazione, sia privatamente che tramite l’ambito turistico o la Regione Toscana". In merito, invece, all’ impoverimento del tessuto economico turistico del Golfo, "l’attenzione che la maggior parte delle nostre strutture pongono alla qualità dell’offerta turistica non può essere messa in discussione – prosegue Lotti – Abbiamo previsto una sezione definita "Carta della Qualità" in cui se ne definiscono i principi, il nostro network di operatori extralberghieri è finalizzato allo scambio di informazioni ed anche a supportare gli ospiti in caso di overbooking o di sovraffollamento di prenotazioni in piena stagione e la maggioranza delle nostre strutture sono aperte nel corso di tutto l’anno e nella stagione invernale sono sicuramente essenziali per supportare l’ospitalità a Follonica".

Poi Rita Lotti chiude. "In merito agli affitti brevi non vediamo come un ente locale possa intervenire, nonostante il tema sia diventato di rilevanza nazionale. A nostro parere – chiude Rita Lotti –l’abusivismo è la vera piaga del turismo nazionale, a maggior ragione ci piacerebbe che il nostro territorio si impegnasse di più sotto questo aspetto, come da sempre chiediamo ai nostri sindaci".