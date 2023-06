"Happy Boat", ricette Presentazione al Meq

"Happy Boat in Toscana. Ricette per naviganti a vela e a motore" è una raccolta di ricette tipiche del territorio interpretate dagli chef della costa toscana. Il volume, che è stato pubblicato da Toscana Promozione turistica nell’ambito del progetto di Vetrina Toscana, sarà presentato domani alle 11 al MeQ, Mercato Coperto di Qualità, di Follonica. Interverranno l’assessore all’economia e al turismo Leonardo Marras, il direttore di Toscana Promozione Turistica Francesco Tapinassi ed il sindaco di Follonica Andrea Benini. A seguire cooking show e degustazione a cura dello chef Matteo Donati del ristorante Donati a Castiglione della Pescaia. Il Mercato ha infatti un ruolo centrale per tutta la rete distributiva del centro cittadino. Per l’Amministrazione follonichese i negozi di vicinato non solo sono un elemento cardine per la distribuzione dei generi di prima necessità, ma hanno una valenza sociale insostituibile, sia per le cittadine e i cittadini più giovani che per le famiglie e le persone anziane.