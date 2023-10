Halloween "differente". Donazioni senza prenotazione nei Centri trasfusionali

Ogni occasione è buona e opportuna per rilanciare la campagna di donazione di sangue. I centri trasfusionali della provincia di Grosseto, in collaborazione con le associazioni Avis, Fratres, Humanitas, Croce rossa e Donatori nati, stanno preparando uno speciale allestimento in perfetto stile Halloween per rendere un po’ diversa la donazione delle persone che martedì si recheranno ai trasfusionali della zona. Straordinariamente, e solo per quella giornata, si potrà accedere senza appuntamento. Un modo simpatico per fare di questa festa un momento di sensibilizzazione e promozione sul valore della donazione di sangue e plasma.

"E’ importante cogliere ogni occasione per ampliare la platea dei donatori perché il bisogno di sangue, ma anche di plasma, è sempre molto alto, e poi chi dona può anche tenere sotto controllo la propria salute e compiere un gesto concreto di vicinanza alla propria comunità – dice Silvia Ceretelli, direttrice di Immunoematologia e Medicina del Misericordia –.Tutti possono donare, sia uomo che donna di età compresa tra i 18 e i 70 anni in condizioni di buona salute e con un peso superiore ai 50 chilogrammi. Chi dona per la prima volta può farlo esclusivamente dopo aver effettuato un colloquio preventivo con i medici ed esami di controllo pre-donazione. Questi i Centri trasfusionali attivi in provincia di Grosseto: Centro trasfusionale di Grosseto-Ospedale Misericordia (tel. 0564485235), Castel del Piano (tel.0564914674), Massa MarittimaFollonica (telefono 0566909292) e OrbetelloMancianoPitigliano (telefono 0564866129).