Ha un tumore: un mese per l’esame

Un caso di malasanità. Che fa riflettere. Su quello che è diventato un servizio, pubblico a parole, ma di difficile gestione per chi non ha tante possibilità. Un anziano cittadino residente a Massa Marittima, al quale è stato diagnosticato un tumore maligno alla prostata, ha raccontato la sua odissea. Per un esame urgente infatti (una scintigrafia ossea), con il medico che aveva chiesto di farlo entro dieci giorni, c’è voluto quasi un mese per avere l’appuntamento. Il 12 aprile scorso, dopo aver scoperto la malattia, è stato indirizzato a fare ulteriori accertamenti con una priorità alta, entro 10 giorni dalla richiesta prima di procedere a un intervento chirurgico. Il cittadino si è rivolto al reparto e gli è stato detto di scrivere una e mail o telefonare ad un numero. Una prassi che non funziona: sono una volta, dopo innumerevoli chiamate, è arrivata la risposta. Effettuata la e mail appena saputo come doveva procedere, ha dunque telefonato al numero indicato e in data 18 aprile la risposta è stata cortese e gentile: "Attenda la sua richiesta. Sarà soddisfatta nei tempi indicati". Ma di giorni ne sono passati tanti. Troppi. E’ venerdì 28 aprile quando l’anziano decide di riprovare a telefonare per avere indicazioni ma il telefono risulta sconnesso e in qualche occasione parte un messaggio preregistrato che fornisce le indicazioni già conosciute dall’interessato. Anche il 2 maggio (dopo avere effettuato una Tac in un istituto privato), prova per tutta la mattina a telefonare. Ma anche in questo caso a quel numero niente risposte. Ma non è finita qui: ha deciso di chiamare nel pomeriggio il centralino e una voce gentile gli ha fornito un altro numero, quello diretto del reparto: ancora silenzi. Dopo diversi giorni, ben oltre i 10 previsti nella prescrizione, il cittadino ha ricevuto proprio ieri la risposta: l’esame sarà effettuato tra 13 giorni, ovvero il 16 maggio, ad oltre un mese dalla prima telefonata e ben oltre i dieci giorni di comporto che aveva dato il medico. "Una situazione incredibile – ha detto Daniele Gasperi del Pci – un disagio vero e tangibile che la sanità pubblica non riesce più a districare. Nel mezzo un uomo e una malattia grave e pericolosa. Che fa a gara con il tempo, sempre più prezioso".