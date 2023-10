"Gustatus. Un successo di pubblico"

L’assessore al turismo Maddalena Ottali molto soddisfatta di come sta andando Gustatus 2023

Siamo contentissimi di questa inaugurazione, devo dire anche, aggiunge l’assessore al turismo Maddalena Ottali, che l’inaugurazione della kermesse è andata ben oltre le nostre aspettative. "Del resto il ponte è diverso da quello dello scorso anno, così come il clima".

"Il giorno dell’inaugurazione abbiamo avuto ottimi risultati, Orbetello si è trasformato in un grande palcoscenico con tanti turisti. E’ stato bellissimo. Dobbiamo anche evidenziare che grazie alla comunicazione degli scorsi anni sono arrivati ad Orbetello tantissimi visitatori sia italiani che stranier"i. Oggi, 31 ottobre, ci saranno vari appuntamenti in programma. Si parte alle ore 9,30 con giro bike a cura della proloco, con percorso sino alla azienda Santa Lucia. Si prosegue alle ore 17, con il Teatro dei due Mondi, spettacolo itinerante con richiamo sudamericano. A cura del Teatro del Bicchiere. Alle 18,30 Creme Bluè in Piazza Cortesini, l’unico circo al mondo con animali da fuoco. In serata alle 21,30 in Piazza Duomo, la compagnia dei folli presenta "un viaggio visionario". Nell’ambito delle iniziative eno- gastronomiche di Gustatus, Pettini Commerciale di Orbetello, presenta al Tempio di Piazza della Repubblica, inizio appuntamento ore 16,30, "l’evento speciale con demo alla scoperta del sifone " con lo chef internazionale Danilo Angè in un percorso completo di tecnica ed impiego corretto del sifone in cucina.

Michele Casalini