Gustatus, taglio del nastro. Oggi il via alla kermesse dell’enogastronomia

La manifestazione nazionale "Gustatus, i Sapori del Gusto", è in programma ad Orbetello da oggi al primo novembre, e costituisce una kermesse di forte richiamo ed interesse regionale e nazionale.

Sarà inaugurata oggi alle 17 in piazza del Duomo, alla presenza delle massime autorità civili militari e religiose della provincia e della regione. La kermesse costituisce una occasione per visitare la stessa rassegna molto bella ed Orbetello nel suo comoplesso ed i suoi monumenti. Sono in programma iniziative ludiche, ricreative ed una rievocazione storica del periodo spagnolo con il Gruppo storico e culturale "Duca D’Arcos". "Lavoro, impegno e collaborazione sono gli ingredienti che – sostengono gli organizzatori, con il sindaco Andrea Casamenti e l’assessore Maddalena Ottali – porteremo Gustatus ai livelli di eccellenza che merita, fiore all’occhiello degli eventi culturali ed enogastronomici dell’intera Toscana e del centro Italia". Ribadiscono come detto dall’Amministrazione Comunale di Orbetello. Un percorso totalmente incentrato sulla tipicità del territorio, quella enogastronomica legata ai prodotti della laguna e dell’entroterra, ma anche quella culturale che fa conoscere storia e tradizioni, arti e mestieri di Orbetello e della Maremma. Tanti eventi e tanti spettacoli, tutti a tema enogastronomico, per questa edizione 2023 per la quale oggi è previsto il via ufficiale per proseguire sino al primo di novembre, un unico filo conduttore che esalta gusti e sapori del territorio. Una occasione per chi vuole venire ad Orbetello per fare delle belle foto dai bastioni spagnoli dalla Mura di Orbetello su questo bellissimo ambiente lacustre sede di una oasi nazionale di protezione del Wwf. Decine sono gli espositori provenienti da tutta Italia. Ci saranno la Piazza del vino e della birra, la taverna dei spagnoli di Duca D’Arcos, la Piazza dei Sapori, il vicolo degli artigiani ed una lunghissima serie di espositori di prodotti tipici soprattutto Toscani e Laziali. Anche Confcommercio Grosseto parteciperà all’edizione 2023 di Gustatus. L’associazione sarà presente alla kermesse di Orbetello con uno stand interamente dedicato a "Discover Maremma Toscana – Gli itinerari di Vetrina Toscana in Maremma".

Michele Casalini