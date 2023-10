"Gustatus". Ecco la terza giornata

Dopo l’inaugurazione di sabato e gli eventi di ieri, oggi terza giornata di "Gustatus", la kermesse dei sapori che sta richiamando tanto pubblico in questi giorni a Orbetello. Oggi alle 8,30 è in programma il "Gustatus Bike Tour", organizzato dalla Polisportiva Orbetello Scalo. Nel pomeriggio, alle 17, conferenza "Armonia, un piatto, una musica, un quadro" all’oratorio San Antonio, In serata, alle 21, spettacolo culturale e musicale in piazza Duomo. Ovviamente saranno aperti gli stand gastronomici, l’enoteca "Gustatus" in piazza Duomo, in via degli artisti e in via Gioberti, e le mostre, in pazza del Porto, con i prodotti tipici della Maremma tosco-laziale e il coordinamento di Leandro Peroni.

E intanto per questa edizione si rinnova la storica collaborazione tra "Gustatus" e il Teatro nel Bicchiere Festival, per la direzione artistica della kermesse enogastronomica. Oggi alle 18.30, in piazza Eroe dei Due Mondi, lo spettacolo di strada "Creme & Brulé" con Circo Cerini. e Alle 21.30 in piazza Duomo, spettacolo con Gianni Risola dal titolo "Otto Panzer". Si tratta di uno spettacolo pirotecnico nel suo approccio con il pubblico che lo ama sin dal primo impatto. Otto è un ottimo e simpaticissimo clown, vestito da direttore di un improbabile e misterioso circo. Presenta numeri di autentica bizzarria coinvolgendo il pubblico nelle sue pazzesche avventure sceniche. Irriverente, sbruffone ma anche dolce ed arrogante, Otto è un clown con senso della scena e della comicità molto spiccate, regala gag da cui traspare una superba capacità ad adattarsi alla piazza e ad improvvisare, trasformando ogni suo spettacolo in un evento unico.

Michele Casalini