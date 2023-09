Gustatus diventa "maggiorenne". Gastronomia e artigianato in piazza. Cinque giorni con le eccellenze

Spegne 18 candeline Gustatus, la kermesse gastronomica che ogni anno attrae oltre 90mila presenze per assaggiare le specialità locali, incontrare chef e produttori del territorio, gustare l’atmosfera della Toscana del sud: cinque giorni (dal 28 ottobre all’1 novembre) tra streetfood, showcooking, degustazioni ed eventi per tutta la famiglia. Organizzato dal Comune di Orbetello con il Consorzio Welcome Maremma, in collaborazione con "I Love Italian Food", Gustatus quest’anno – fra le altre cose – spazierà dal Maremma-burger alla zuppa di lumache, dall’anguilla al tanto discusso granchio blu, ma anche concerti e artigianato, nell’ottica di valorizzare il territorio. Confermata la formula con piazze tematiche: piazza della Repubblica si trasformerà in piazza delle Filiere, con una Cucina Teatro destinata a ospitare le narrazioni dei prodotti, dei produttori e degli chef del territorio. Oltre 40 gli appuntamenti in programma tra showcooking con chef e degustazioni guidate dai sommelier. I vini maremmani saranno protagonisti dell’area Enoteca. Non mancheranno i produttori di birre artigianali locali. La piazza ospiterà inoltre gli stand delle principali aziende della filiera maremmana, per assaggiare le eccellenze del territorio. Pronti a scendere in piazza delle Filiere anche i ristoratori locali, con 15 stand diversi dove gustare oltre 50 piatti tipici o rivisitati per l’occasione. Ma c’è anche chi ha pensato al crostino di coccodrillo – tutt’altro che local – e a come proporre il granchio blu, diventato a malincuore familiare.

"Gustatus torna nel 2023 in grande stile – dichiara l’assessora al Turismo Maddalena Ottali – confermando il concept dell’evento che tanta importanza vuole dare alle nostre aziende enogastronomiche e della ristorazione e alle nostre realtà associative. La manifestazione è resa possibile grazie al contributo dei main sponsor Conad, Banca Tema, Orbetello Camping Village a cui va tutta la mia gratitudine. Un ringraziamento ovviamente agli Uffici del Comune per il grande impegno e ai partner storici per il supporto all’organizzazione di questa edizione che, come si può vedere dall’articolazione del programma, ricco di eventi e di novità, sono certa sarà la giusta spinta dell’evento e del territorio che lo ospita".

Michele Casalini