Guide turistiche fra regole e futuro. Se ne parla a Tv9

Si parlerà di guide turistiche oggi alle 21.25 su Tv9 nella trasmissione in diretta di Giancarlo Capecchi: la nuova legge, i problemi irrisolti ma anche le nuove prospettive di crescita e valorizzazione di una categoria di professionisti indispensabili per la promozione del nostro turismo. In studio con Giancarlo Capecchi ci saranno Fabiola Favilli (presidente Confguide Confcommercio e componente della giunta regionale e nazionale), Lucilla Dani (presidente Federagit Confesercenti) e Simone Federigo Franci (presidente Gti).