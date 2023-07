Guidava sull'Amiata in stato di ebbrezza: sanzioni e sequestro dei Carabinieri

In continuità con quanto già fatto a Grosseto e lungo la costa, anche i Carabinieri delle stazioni dell’entroterra, in particolare Saturnia, Seggiano, Castel del Piano e Sorano, hanno svolto servizi di controllo del territorio, indirizzati stavolta a porre un freno alle condotte di guida scorrette, all’uso di alcol e droga. In due giorni sono stati sanzionati tre diversi automobilisti: il primo aveva un tasso appena superiore al limite di legge, mentre per un altro, il livello registrato è stato di circa il triplo rispetto a quanto consentito.

Nel terzo caso, invece, un trentenne, coinvolto in un incidente stradale, forse provocato anche dall’uso di alcolici da parte dei guidatori, si è rifiutato di sottoporsi all’ alcol-test. I controlli si sono estesi ai locali ed alle attività commerciali in genere: non è mancato chi, proprio durante le verifiche dell’Arma, a causa dell’alcol si è visto notificare una sanzione per ubriachezza. Sanzionato dai carabinieri anche un bar chiuso per tre giorni.