Guendalina Middei alle Clarisse

Domani alle 17.30 Guendalina Middei (nella foto), alias Professor X, presenta il suo libro "Sopravvivere al lunedì mattina con Lolita". Appuntamento nella sala del Polo culturale Le Clarisse, in via Vinzaglio. La scrittirce sarà presente dalle 17 per firmare le copie del libro. Dialoga con l’autrice Noemi Cattarulla, docente di lettere. Evento organizzato dalla libreria Mondadori di corso Carducci.

Guendalina Middei è nata a Roma nel 1992. E’ autrice, insegnante e influencer divulgativa. Fin da adolescente coltiva la sua grande passione per la letteratura e la cultura classica. Dopo aver conseguito la laurea in Lettere e un master in Giornalismo culturale, si è dedicata all’insegnamento nei licei e alla scrittura. Ha collaborato con diverse riviste letterarie, tra cui "Culturificio", "Critica Letteraria" e "Sintesi dialettica". Nel 2019 ha aperto la pagina Facebook "Professor X" e nel 2022 il profilo Instagram, oggi punti di riferimento per oltre cinquecentomila lettori appassionati o incuriositi dalla letteratura.

Nel 2021 ha esordito nella narrativa con il romanzo storico "Clodio", seguito nel 2023 da "Intervista con un matto". Poi ha pubblicato il saggio divulgativi "Innamorarsi di Anna Karenina il sabato sera" (2024).

Ingresso libero, consigliata la prenotazione telefonando al numero 392-3438682.