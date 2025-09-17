Guendalina Amati: "Azioni mirate sui territori"

"La provincia di Grosseto è un mosaico di territori diversi, ciascuno con le proprie caratteristiche e necessità: mare, pianura, colline metallifere e montagna non possono essere trattati tutti allo stesso modo". È quanto afferma Guendalina Amati (nella foto), candidata di Fratelli d’Italia al Consiglio regionale per la circoscrizione di Grosseto, che mette al centro della sua visione lo sviluppo dell’Amiata. "La montagna – sottolinea Amati – ha bisogno di politiche mirate, che valorizzino le sue risorse naturali, culturali e turistiche. Non bastano contributi occasionali: servono interventi strutturali, capaci di garantire crescita e occupazione duratura".

Tra le priorità indicate dalla candidata ci sono il sostegno alle attività produttive e turistiche, il potenziamento delle infrastrutture e la realizzazione di nuovi bacini idrici. "Queste opere – spiega – sarebbero fondamentali per l’innevamento invernale ma anche come attrattiva nei mesi estivi. I bacini attuali sono insufficienti: non possiamo lasciare che gli operatori lavorino in condizioni precarie". Amati richiama anche l’approvazione della nuova legge nazionale sulla montagna, avvenuta il 10 settembre scorso, definendola "una svolta storica" grazie anche al lavoro del Governo e all’impegno del ministro Santanchè, che ha incontrato più volte gli operatori locali. "Ora è il momento che anche la Regione faccia la sua parte. L’Amiata ha bisogno di un rappresentante che conosca davvero il territorio – conclude –. Dopo decenni di abbandono, è ora di voltare pagina e dare alla montagna grossetana la svolta che merita".