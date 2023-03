Gruppo di Vicinato "Servono più controlli"

Si è svolto ad Alberese un incontro tra una delegazione dei residenti e alcuni assessori e i rappresentanti del Gruppo di Vicinato con il loro responsabile Luca Varaglioti e anche la Pro Loco della frazione. Sono state poste all’attenzione alcune criticità, evidenziate da tempo nei gruppi da parte della Comunità di Alberese, e sono state avanzate alcune richieste come il rifacimento del manto stradale e livellamento delle strade di via del Molinaccio e via Vallegiardino, ma anche in piazza del Combattente, risistemazione e recupero della sala ex Circoscrizione 5, potatura degli alberi negli spazi verdi, ripulitura dei tombini e fosse delle strade comunali presenti nel centro abitato di Alberese, chiesta la tombatura del fosso in via del Bersagliere, la sistemazione del fosso d’acqua pluviale fino alla località "le frasche" e rinnovata la richiesta di sistemazione ed ampliamento del cimitero di Alberese, dove i lavori sono iniziati, ma purtroppo attualmente sono sospesi.