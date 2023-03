Gruppo di lavoro degli operatori contro il ’rischio moscerini’

I titolari di trattorie, bar, ristoranti, pub, tavole calde, pizzerie di Orbetello hanno costituito in questi giorni, un gruppo di lavoro e di rappresentanza di categoria che conta decine e decine di aderenti, sulla "problematica moscerini". Si tengono aggiornati con una specifica chat dove vengono pubblicate foto, commenti ed altro da comunicare. "Di ieri la prima foto, preoccupante – ci spiega una titolare di una tipica trattoria spagnola di Orbetello – dove una parete di un locale nei pressi del Porto appare coperta di insetti, e siamo a marzo, di moscerini". Il problema è stato subito segnalato al Comune di Orbetello. Al sindaco, quale autorità sanitaria locale. Si chiedono, preoccupati: "Basteranno le idrovore attivate a marzo a bloccare la nascita di ragni e moscerini a milioni come lo scorso anno? Non sarebbe utile ora che siamo a marzo l’effettuazione della disinfestazione delle rive della laguna e la loro pulizie con le benne meccaniche, come accaduto in passato? Il Comune non può far dragare e pulire, anche con l’apporto dei pescatori la darsena della Canottieri, ex idroscalo, dove già esiste un tappeto verde di alghe? Il solo pensiero di moscerini, ci sconvolge, ricordando che ad una forte diminuzione del fatturato delle attività causa insetti e ragni il Comune non ha deciso per una riduzione delle tasse".