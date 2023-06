Gruppo "Buon Vicinato" Laviano a Castiglione

"In qualità di nuovo Coordinatore del "Gruppo del Buon Vicinato" del Comune di Castiglione della Pescaia e sue frazioni – dichiara Massimo Laviano - desidero prima di tutto ringraziare il fondatore ed ex coordinatore Sergio Rubegni, che ha proposto il sottoscritto, per sostituirlo in questo incarico delicato ed importante per la nostra Comunità". Inizia così Massimo Laviano, nuovo coordinatore del gruppo di Castiglione. "Il futuro ci riserva nuove sfide che affronteremo tutti insieme, con lo spirito della solidarietà e cooperazione, lasciando da parte, come sempre – ha aggiunto – ogni appartenenza partitica o politica. A questo proposito desidero citare l’articolo 3.1 dello Statuto che recita che l’associazione è senza scopo di lucro, di promozione sociale, apartitica, aconfessionale, asindacale, laica". Domenica alle 18 si svolgerà il consueto "aperitivo del Vicinato", in programma a Villa Maremma a Case Bai di Buriano: ospiti di Italo Paccoi che mette a disposizione la struttura.