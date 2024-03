Grosseto, uccise il vicino di casa a colpi di zappa. Condannato a 14 anni e 3 mesi

Grosseto, 6 marzo 2024 – La corte d’assise del tribunale di Grosseto ha condannato a 14 anni e 3 mesi Alessandro Boccagna, imputato di omicidio preterintenzionale per aver ucciso a colpi di zappa il 23 luglio 2020 nelle campagne intorno a Grosseto, il vicino di casa Ivo Tamantini, che morì circa un mese dopo a causa delle ferite subite; è stata disposta anche una somma provvisionale da 50mila euro ciascuna, per la moglie e le due figlie della vittima.

Boccagna ha sempre sostenuto di essere stato il primo a subire l’aggressione con la zappa, e di aver reagito per legittima difesa senza però voler uccidere l’anziano vicino di casa di 77 anni. L’accusa non ha mai creduto a questa versione: infatti il pm Salvato r e Ferraro aveva chiesto una condanna a ben 15 anni. La pena inflitta dal giudice ha evidentemente dato ragione all’accusa, ma per sapere le motivazioni sarà necessario aspettare ancora un pò di tempo, dato che la scadenza per presentarle è fra 90 giorni.