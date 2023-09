"Grosseto: Sono scelte oltraggiose per tutta la città"

"Grosseto, una città di storica tradizione e orgoglio, è stata testimone, negli ultimi tempi, di una serie di decisioni oltraggiose da parte dell’attuale amministrazione comunale". Inizia così il gruppo del Pd in Consiglio comunale. "E la ferita è profonda, non solo per la concessione della sala consiliare per la presentazione del libro divisivo "Il mondo al contrario" di Roberto Vannacci, ma anche per la deludente intitolazione di una strada al nome di Almirante che è diventata una realtà – aggiungono – È assolutamente inaccettabile. A Grosseto abbiamo una responsabilità storica e morale di onorare e rispettare coloro che hanno combattuto contro l’oscurantismo del fascismo". Secondo il Pd "Questa stessa amministrazione, dopo aver intitolato una via a un fascista noto, si permette anche di offrire una piattaforma ad un autore che alimenta polemiche e divisioni con le sue dichiarazioni su omosessuali, immigrazione e identità italiana".

"Queste – chiude il gruppo consiliare Pd –sono mosse sfacciate che umiliano e denigrano la nostra comunità. Si tratta di un’aggressione deliberata verso chiunque non si allinei con l’attuale maggioranza. Siamo stanchi di questi continui schiaffi in faccia a chi ha un pensiero e una visione diversa".

"Si tratta della solita operazione inqualificabile – aggiunge Azione Grosseto sulla vicenda Vannacci –, un atto di prepotenza istituzionale del quale non solo è responsabile l’intera maggioranza comunale ma in particolar modo il sindaco di Grosseto, che sembra non voglia perdere occasione per salire alla ribalta delle cronache nazionali, come quando associò il volto della Segreteria del Pd Elly Schlein a quella di un cavallo intento a nitrire". Secondo Azione i "modelli culturali in cui evidentemente la destra si ritrova, per noi rappresentano solo l’ennesima pessima figura per la nostra città, ma si sa, una pessima figura tira l’altra, proprio come le ciliegie. Insomma – conclude Azione – è un evento chiaramente divisivo che rischia solo di esacerbare il rapporto fra amministrazione e cittadini".