Grosseto si conferma ‘Comune Ciclabile’ per il sesto anno consecutivo

La Fiab (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta), promotrice dell’iniziativa Comuni Ciclabili, che valuta il grado di ciclabilità dei Comuni italiani e li accompagna nello sviluppo di politiche bike friendly, ha assegnato al Comune di Grosseto il riconoscimento di Comune Ciclabile con 3 "bike smile" per il sesto anno consecutivo. Un grande risultato che testimonia, ancora una volta, l’impegno dell’Amministrazione comunale nella promozione e realizzazione di infrastrutture e politiche di mobilità urbana a sostegno della bicicletta, quale mezzo di trasporto sostenibile.

"Ringraziamo, ancora una volta, la Fiab che rappresenta per noi un’importante bussola sia sul settore della mobilità sia su quello turistico – commentano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla Mobilità, Riccardo Megale –.Si tratta di un percorso al quale abbiamo aderito con entusiasmo e che ci impegna a un costante ed annuale miglioramento. Una sfida che si rinnova dunque e ci conferma in un trend di miglioramento. Di particolare rilievo quest’anno la progettazione della futura Greenway Urbana di via De’ Barberi che, attraverso i fondi del Pinqua e del Pnrr, incrementerà notevolmente la rete ciclopedonale urbana. Con le future operazioni che metteremo in campo puntiamo, per la prossima edizione, ad ottenere il punteggio massimo".