Grosseto, sequestri per 600mila euro: crediti d’imposta falsi e corsi mai svolti

Grosseto, 16 settembre 2025 – Corsi di formazione fantasma, che hanno portato ad un sequestro di ben 600mila euro. I militari del comando provinciale della guardia di finanza di Grosseto hanno effettuato un sequestro preventivo di tale somma nei confronti di un'azienda agricola locale. Il provvedimento, emesso dal gip del tribunale di Grosseto su richiesta della procura della Repubblica, riguarda un presunto utilizzo indebito di crediti d'imposta legati alla ''Formazione 4.0'', ottenuti attraverso corsi di aggiornamento professionale mai realmente svolti.

In base alle indagini, al centro della vicenda c’è una società del settore agricolo che avrebbe appunto utilizzato quest’agevolazione, pensata per incentivare le imprese a sostenere attività di aggiornamento tecnico e digitale del personale, trasformando appunto i costi sostenuti in crediti fiscali da scalare dalle imposte dovute. Il problema è che, in base alle verifiche fiscali, l’azienda non avrebbe mai erogato i corsi per i quali, tra il 2020 e il 2022, ha chiesto gli sgravi.

Non solo. I lavoratori, ascoltati durante le indagini, avrebbero persino disconosciuto le firme apposte sui registri delle presenze. A rafforzare il quadro accusatorio, la documentazione acquisita che dimostrerebbe l’emissione di false fatture da parte di una società incaricata formalmente di fornire docenti, materiale didattico e servizi di consulenza: prestazioni che, appunto, non sarebbero mai state effettuate.

Sono due le persone attualmente indagate. A loro carico il sequestro di denaro e beni fino a concorrenza della somma ritenuta profitto dell’indebita compensazione, pari a circa 600mila euro.