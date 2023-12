Grosseto, uomo picchiato e accoltellato: arrestato uno degli aggressori

Grosseto, 22 dicembre 2023 – E’ stato arrestato dai carabinieri di Grosseto per tentato omicidio un giovane straniero, senza fissa dimora, in seguito a una aggressione con coltello, avvenuta nella serata di lunedì scorso, 18 dicembre, alla stazione ferroviaria, nella quale è stato gravemente ferito un uomo, anch'egli straniero, che è ricoverato in prognosi riservata.

Secondo la ricostruzione dei militari, un gruppo di cinque persone straniere si è avvicinato alla vittima, che in quel momento si trovava in piazza Marconi, e dopo aver circondato l'uomo, i cinque lo hanno malmenato, per poi accoltellarlo alla schiena e alle gambe.

La vittima presenta lesioni gravi, e benché le sue condizioni siano al momento stazionarie, le ferite da lui riportate avrebbero potuto essere letali. Questo aspetto ha permesso infatti di qualificare il fatto come tentato omicidio.

Grazie alle indagini i militari hanno individuato ieri pomeriggio a Grosseto l'accoltellatore, e subito sottoposto al fermo. Le indagini proseguono, per chiarire meglio la dinamica dei fatti, i motivi dell'aggressione, e la definizione dei ruoli assunti dagli altri componenti del gruppo.