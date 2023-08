"Grosseto sempre più insicura" Il deputato Pd Marco Simiani attacca le scelte del sindaco

Il deputato del Pd, Marco Simiani (nella foto), fa il punto sulla questione sicurezza in città. "Grosseto è una città insicura e non inclusiva" dice.

"Dopo oltre 7 anni di governo è evidente a tutti che il modello Grosseto sia naufragato - sottolinea Simiani -. Della città sicura promessa dal sindaco non vi è traccia, la percezione di insicurezza che i cittadini hanno, nonostante le tante telecamere installate, è in crescita. Le panchine rimosse e i continui divieti imposti, non sono serviti. Colonna crede che la repressione sia la soluzione semplice a problemi complessi, l’ultimo episodio dell’arresto dell’artista di strada in pieno centro ne è la dimostrazione esemplare". Non si ferma qua Simiani: "Scagliarsi contro la Polizia Municipale è sbagliato (anzi voglio ringraziare tutte le forze dell’ordine che ogni giorno si impegnano per difendere il nostro territorio) e sarebbe troppo facile - le sue parole -, anche se l’azione appare forse sproporzionata. Ci sono responsabilità politiche evidenti dell’amministrazione comunale".

Il deputato entra poi nel merito dell’ultimo episodio accaduto: "A Grosseto non esistono infatti norme chiare e aggiornate, sulle attività per gli artisti di strada e non tutti gli agenti sono stati adeguatamente formati per gestire questa tipologia di interventi, come il nucleo operativo di sicurezza istituito qualche anno fa". Simiani procede: "La destra non riesce a capire, a livello locale e nazionale - sottolinea -, che una città inclusiva sia il modello più efficace per rispondere alle problematiche attuali mentre un sistema esclusivamente repressivo, non solo non garantisce sicurezza ma scoraggia qualsiasi iniziativa economica, frena lo sviluppo e allontana i cittadini dalle istituzioni".

"A Grosseto - aggiunge - manca una pianificazione urbanistica capace di promuovere una sinergia virtuosa tra esercenti, artigiani e comunità , nessun regolamento certo per gestire le differenti attività, nessun confronto con gli esercizi ricreativi e ricettivi".

Infine il deputato Pd lancia la propria soluzione al problema: "È rivitalizzando e regolando il tessuto cittadino che si costruiscono modelli efficaci per garantire sicurezza e presidio sociale" chiude .

"Il sindaco ha pensato che i problemi si risolvessero mettendo la polvere sotto il tappeto invece di affrontarli con percorsi di legalità condivisa, partendo da una discussione franca ma utile con tutto il Consiglio comunale di Grosseto, le associazioni di categoria (economiche e sociali) e i sindacati. Il sindaco, se ha a cuore questa città, attivi questo percorso".