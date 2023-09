"Grosseto: Parchi eolici? I Comuni sono contrari"

Pronti alla battaglia. In tutti i sensi. I due parchi eolici che dovrebbero sorgere a Montauto a Manciano e a San Donato nel Comune di Orbetello non piacciono. A gran parte degli ambientalisti (a parte Legambiente) e ma soprattutto alla politica che non vuole cedere a compromessi neppure di una virgola. "La nostra posizione sull’installazione delle pale eoliche a Montauto rimane la stessa – inizia Mirco Morini, sindaco di Manciano, uno dei primi a sollevare il problema – avendo espresso già a suo tempo la nostra piena contrarietà. Come Comune siamo molto attenti alle problematiche ambientali e vogliamo salvaguardare e tutelare questa straordinaria zona della Maremma, dove sono presenti bellezze naturali apprezzate in tutto il mondo, che attirano migliaia di turisti, creando economia per le numerosissime strutture ricettive locali". Morini ribadisce il suo no: "In questa zona, infatti, è stato certificato da studi accademici che è presente il cielo più buio e incontaminato d’Italia – chiude – Una caratteristica che vogliamo preservare e valorizzare. Con gli imprenditori locali, le associazioni del posto e gli enti coinvolti, in questi mesi, abbiamo fatto fronte unico per tutelare i nostri paesaggi e la qualità di vita dei cittadini". Pronto a rivolgersi alla magistratura anche Andrea Casamenti, primo cittadino di Orbetello. In una fetta del suo territorio dovrebbero essere installati 12 aerogeneratori alti duecento metri. In una zona tra l’altro di particolare pregio ambientale e paesaggistico. "Sappiamo con certezza – inizia Casamenti – che il ministero ha richiesto ulteriori accertamenti. Si tratta questo dell’ennesimo step che ci fa capire come il Governo stia attenzionando molto bene la questione. Il nostro no, comunque rimane netto". In attesa di ulteriore documentazione comunque "il nostro Comune è pronto anche a fare ricorso agli organi competenti. Le pale eoliche nel mio Comune non verranno installate".