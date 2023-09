"Grosseto: offerta turistica limitata? Confedilizia: scelta varia ed articolata"

"Non è certo la prima volta che alcuni imprenditori abbiano espresso posizioni critiche nei riguardi dell’analoga libertà di iniziativa di altre categorie economiche e ciò in contrasto con alcuni fondamentali principi sanciti nella Carta Costituzionale". Inizia così Lamberto Londini, presidente onorario della Confedilizia di Grosseto. "E’ questo purtroppo il caso di una parte dell’imprenditoria alberghiera che invoca misure liberticide nei riguardi della proprietà edilizia diffusa che, già pesantemente penalizzata da una fiscalità di natura patrimoniale e da un regime vincolistico in continua evoluzione – aggiunge – tenta di trarre una sia pur minima remunerazione del risparmio investito nella forma prescelta proprio dalla grande maggioranza degli italiani. E’ una visione decisamente miope che non tiene in alcun conto degli interessi legati ad una politica del turismo nazionale". Secondo Londini "appare quindi del tutto insensato e controproducente proporre un’offerta turistica limitata alle strutture alberghiere e para-alberghiere alla quale non risultano, per i più vari motivi, interessati parti non trascurabili dei flussi turistici. Se il turista, a meno che si tratti di un minus habens, preferisce alloggiare, con un affitto più o meno breve, in una casa privata, ancorché priva dei confort propri delle strutture alberghiere, una ragione dovrà pur esserci. Se pretendiamo di imporgli una scelta a lui non gradita, è molto probabile che prenda in considerazione una diversa destinazione sia nazionale che estera. Le possibilità, sotto questo aspetto, non mancano".

Il presidente onorario della Confedilizia Londini chiude: "A tutti dovrebbe apparire improponibile il messaggio ‘la Maremma è pronta ad accogliere il turista e la sua famiglia, purché tu scelga di alloggiare, anche per un breve periodo, in una delle tante strutture alberghiere ’. Sorprende il fatto che queste nostre riflessioni, per quanto elementari – conclude Londini – risultino spesso avulse proprio dalla mentalità di alcuni imprenditori e non soltanto di quelli alberghieri che, nella loro tipica funzione, più che pensare alla dimensione e qualità dei loro servizi, dovrebbero analizzare e capire i desideri e bisogni della loro clientela effettiva e potenziale. In conclusione solo una offerta turistica varia ed articolata (anche con i cosiddetti affitti brevi) appare in grado di attrarre flussi adeguati nel tempo ed estesi all’intero territorio con evidenti benefici economici e sociali".