"Grosseto non è sicura". Giovani e anziani sono tutti d’accordo: "L’esercito una soluzione"

Il tema della sicurezza e dell’ordine pubblico è particolarmente sentito in città, ma anche nel resto della provincia. E dalle pagine del nostro giornale ieri il direttore della Caritas, don Enzo Capitani, ha parlato di una Grosseto dove sembra dominare la paura. E andando in giro per la città, sentendo i grossetani, giovani e anziani, le parole di don Enzo hanno avuto una conferma in questo senso. In molti, tra cittadini ascoltati, hanno apprezzato la proposta, presentata dal consigliere Andrea Vasellini, di inserire Grosseto nel programma ‘Strade sicure’. Perché tutti sono d’accordo. Grosseto non è sicura.

"Dovremmo potenziale la sicurezza locale – dice Francesco Castelli – con un buon coordinamento. Non sono d’accordo sul portare l’esercito nelle strade. Serve per le grandi città.Sarebbe come declassare Grosseto". Castelli offre poi una soluzione "La mia proposta sono i coordinamenti di quartiere per fare prevenzione. La sera è difficile uscire sereni".Opinione a favore di "Strade Sicure" da parte di Pino Pavone. "La sicurezza nella nostra città è molto scarsa – spiega – soprattutto per gli anziani e le giovani donne. Le zone di piazza Marconi e la stazioni sono spaventose. Pochi giorni fa mentre stavo tornando alla macchina ho trovato coltelli per terra e bottiglie di birra abbandonate. Sarei molto contento dell’intervento dell’esercito, mi metterebbe tranquillità. Io e mia moglie dormiamo con l’allarme acceso, abbiamo paura anche in casa. Ci sono anche molto furti. Un anno fa mi hanno rubato la bicicletta. Sono arrivato a Grosseto nel 1969 e non era così. Si è trasformata. Il problema? Un po’ dovuto agli extra comunitari ma non ci nascondiamo dietro il dito, la criminalità è anche opera di molti italiani". Mirko Desiderato è di Follonica e ogni tanto viene a Grosseto. "A Follonica sono tranquillo. La situazione a Grosseto è diversa-racconta –. Quando mi capita di arrivare alla stazione, per l’alternanza scuola lavoro, tocco con mano la mancanza di sicurezza. Una volta ho vissuto una situazione poco piacevole. Per me è utile l’esercito per strada, mi sentirei salvaguardato". Gaia Martelli e Gabriele D’Ambrosio raccontano alcune difficoltà: "In via Roma è impossibile passare la sera dopo cena, senza il rischio di incappare in cattivi incontri. Anche a Barbanella la situazione non è diversa.Ci sono inoltre molte zone buie. In centro frequentiamo le solite zone, in alcune sappiamo che è meglio non andare". Secondo Piero Bigoni la situazione sicurezza a Grosseto è peggiorata negli anni. "Quando ero ragazzo, giravo tranquillo per la città. La rissa in centro era sporadica. Quando esco non sono più sicuro come una volta. Sono cambiate le presenza nella città, non ci sono facce molto rassicuranti, soprattutto in certi orari. Grosseto non è sicura assolutamente, servirebbe più controllo dalle forze dell’ordine.Si parla anche di tanti furti". E cosa ne pensa di Strade Sicure? "Ho visto che in altre città funziona, è un deterrente per la microcriminalità".