Grosseto, Mostra a cielo aperto e ciclo di incontri sull'emergenza idrica

Mentre la città di Grosseto ospita, fino al 15 novembre, la mostra a cielo aperto "Conversations with blue gold" dell’artista e fotografo svizzero Giacomo "Jack" Braglia, a cura di Beatrice Audrito (6 grandi sculture, con la tecnica innovativa del wrapping, per raccontare l’emergenza idrica), la parrocchia del Santissimo Crocifisso, legandosi e ispirandosi a questa iniziativa, ha deciso di promuovere due momenti di approfondimento sul tema dell’emergenza idrica e del valore inestimabile di questo bene comune prezioso, "oro blu" appunto. Il ciclo di incontri è intitolato "La siccità e l’uso consapevole delle risorse naturali". Il primo momento sarà domani alle 17.30 nei locali della parrocchia in via Lavagnini 2 e avrà per tema "Salus per aquam? Acqua, ambiente, salute: un legame indissolubile ma compromesso". Il secondo momento sarà il 17 settembre alle 15 con un incontro dal titolo "Acqua madre. Acqua matrigna". Relatrice del primo incontro sarà Antonella Litta, medico referente nazionale per l’associazione medici per l’ambiente-Isde, per le problematiche ambientali e sanitarie derivanti dall’inquinamento delle acque ad uso umano. Litta è anche componente del tavolo di studio per la custodia del creato voluto dalla Cei.