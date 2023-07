Grosseto-Livorno Daspo inflitto a tre tifosi

Il questore di Grosseto Antonio Mannoni ha emesso tre Daspo nei confronti di altrettanti tifosi (due grossetani e un livornese), durante la partita tra Grosseto e Livorno del 26 febbraio scorso allo stadio "Zecchini". Un tifoso livornese accese e lanciò un fumogeno nel parcheggio riservato ai tifosi ospiti. La gravità della condotta e il pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica ha indotto il questore ad emettere nei confronti del responsabile il Daspo che vieta al tifoso l’accesso ai luoghi in cui si svolgono le manifestazioni sportive, su tutto il territorio nazionale, per la durata di un anno. Stessa pena (un anno) ad un altro tifoso grossetano che è entrato nella pista di atletica tentando di raggiungere la terna arbitrale, mentre andava negli spogliatoi. Ancor più grave la condotta di un altro tifoso grossetano che, al termine della sfida ha lanciato un sasso verso la carovana di autoveicoli dei tifosi ospiti in uscita dalla città e grazie all’intervento immediato dei poliziotti in servizio che scortavano la tifoseria ospite, l’autore è stato bloccato. Nei confronti del responsabile il questore ha emesso il Daspo di 2 anni.