Grosseto lancia un contest fotografico natalizio per cittadini e commercianti

Il Comune di Grosseto lancia un contest fotografico dedicato al Natale per celebrare insieme le festività e valorizzare la bellezza della città e il talento di cittadini e commercianti. Il contest si svolgerà sui profili social ufficiali del Comune. Il contest si concluderà il 7 gennaio. I partecipanti dovranno per prima cosa seguire la pagina @comunedigrossetoofficial su Instagram, scattare una o più foto natalizie in base alla categoria a cui intendono partecipare (foto di/con addobbi, luminarie o scorci della città decorata se sono cittadini o turisti, foto di vetrine o negozi addobbati se sono commercianti) e infine pubblicare il loro scatto su Instagram con il tag @comunedigrossetoofficial e l’hashtag #nataleagrosseto.

La selezione avverrà in due fasi: nella prima, il 7 gennaio, una giuria interna (ufficio stampa del Comune) si riunirà e selezionerà le migliori 10 foto per ciascuna categoria (categoria cittadini/turisti e categoria commercianti). Nella seconda fase (dal 7 al 12 gennaio) le 10 foto per categoria saranno pubblicate sulla pagina Facebook del Comune. Le tre foto per ogni categoria che riceveranno più like saranno decretate vincitrici. I 6 vincitori delle due categorie verranno annunciati lunedì 13 gennaio con un post carosello sui social. La premiazione sarà fatta alla presenza del sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e degli assessori Luca Agresti e Bruno Ceccherini. In palio 4 biglietti a teatro per uno spettacolo da concordare e 8 biglietti per la Mostra Rex Rusellarum.

La partecipazione al contest implica l’autorizzazione all’uso delle immagini inviate per scopi promozionali legati all’iniziativa (tra cui la condivisione delle immagini sulla pagina Instagram @comunedigrossetoofficial e sul profilo Facebook ufficiale). "A una settimana dal Natale, siamo felici – dichiarano il sindaco Vivarelli Colonna e gli assessori Agresti e Ceccherini – di lanciare questa iniziativa che invita la nostra comunità a immortalare la bellezza e l’atmosfera magica delle festività a Grosseto. Le foto che verranno pubblicate non saranno solo ricordi personali, ma anche testimonianze della ricchezza culturale e sociale della nostra città. Siamo certi che i cittadini sapranno stupirci con la loro capacità di catturare la magia del Natale".