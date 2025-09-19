Mattia mantiene le promesse
Grosseto
CronacaGrosseto, resta incastrato con il camion nel sottopasso. Disagi per la circolazione
19 set 2025
REDAZIONE GROSSETO
Grosseto, resta incastrato con il camion nel sottopasso. Disagi per la circolazione

Il conducente non si è accorto del cartello che indica l’altezza massima consentita

Il camion incastrato nel sottopasso a Grosseto (Foto Aprili)

Il camion incastrato nel sottopasso a Grosseto (Foto Aprili)

Per approfondire:

Grosseto, 19 settembre 2025 - Ancora una volta un mezzo pesante incastrato nel sottopasso alla rotatoria tra via Aldi e via Caravaggio, a Grosseto, poco prima di mezzogiorno di oggi. Rotatoria dove esiste un cartello stradale che indica l'altezza massima consentita.

Qualche mese fa, alla fine di giugno, a rimanere incastrato era toccato a un autobus di Autolinee Toscane. Il conducente del mezzo ha evidentemente preso male le misure e non si è accorto che il suo camion era troppo alto per poter transitare sotto al ponte: pare che il cartello dell’altezza massima sia parzialmente coperto da una pianta. L’incidente ha richiesto l’intervento delle autorità ed ha creato numerosi disagi per il traffico, che a quell’ora è sempre particolarmente intenso. 

