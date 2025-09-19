Grosseto, resta incastrato con il camion nel sottopasso. Disagi per la circolazione

Grosseto, 19 settembre 2025 - Ancora una volta un mezzo pesante incastrato nel sottopasso alla rotatoria tra via Aldi e via Caravaggio, a Grosseto, poco prima di mezzogiorno di oggi. Rotatoria dove esiste un cartello stradale che indica l'altezza massima consentita.

Qualche mese fa, alla fine di giugno, a rimanere incastrato era toccato a un autobus di Autolinee Toscane. Il conducente del mezzo ha evidentemente preso male le misure e non si è accorto che il suo camion era troppo alto per poter transitare sotto al ponte: pare che il cartello dell’altezza massima sia parzialmente coperto da una pianta. L’incidente ha richiesto l’intervento delle autorità ed ha creato numerosi disagi per il traffico, che a quell’ora è sempre particolarmente intenso.