Grosseto, inaugurato il polo odontoiatrico dell’ospedale Misericordia

Grosseto, 19 luglio 2024 - È stato inaugurato il Polo odontoiatrico dell'ospedale Misericordia di Grosseto. Il nuovo ambiente sorge negli spazi dell'ex blocco operatorio. Stamani al taglio del nastro erano presenti l'assessore alla Sanità della Regione Toscana, Simone Bezzini; Giovanni Scartoni per la direzione aziendale Asl Toscana sud est; Michele Dentamaro direttore del presidio ospedaliero Misericordia di Grosseto, Alessandra Romagnoli, direttrice Rete odontoiatrica Asl Toscana Sud Est. L'apertura del Polo odontoiatrico consente di aumentare le prestazioni in favore della cittadinanza e migliorare l'accessibilità per i pazienti ricoverati o barellati che accedono alla cure. Gli spazi sono più che raddoppiati e le apparecchiature sono dotate dei più recenti accorgimenti tecnologici. Grazie a queste nuove dotazioni sarà possibile aumentare le sessioni di lavoro e quindi verrà agevolato lo scorrimento delle liste d'attesa. Obiettivo del nuovo Polo è quello di centralizzare i servizi, aumentare le sinergie e rafforzare la risposta nei confronti degli utenti ospedalieri e non. I lavori sono stati finanziati con risorse aziendali, l'importo è di circa 250 mila euro per gli interventi strutturali e altri 80 mila euro per le nuove dotazioni tecniche. «Poco meno di un anno fa in Toscana si costituiva la prima rete pubblica odontoiatrica - commenta l'assessore Bezzini - Vedere oggi operativo un polo odontoiatrico come questo all'ospedale Grosseto, all'avanguardia dal punto di vista tecnologico e dotato di tutti gli standard per offrire risposte sempre più appropriate di fronte alle urgenze e alle esigenze delle persone vulnerabili, è una soddisfazione. Quella toscana è una delle esperienze di odontoiatria pubblica più avanzate d'Italia e interventi come questo contribuiscono a proiettarla nel futuro». «Oggi si compie un processo di cambiamento di grande rilevanza - dichiara il direttore generale dell'Azienda Usl Toscana sud est, Antonio D'Urso - una gestione efficiente delle cure odontoiatriche è fondamentale per garantire un'offerta sanitaria di livello. Il processo di integrazione degli ambulatori in questo nuovo spazio permetterà di generare quelle sinergie indispensabili per aumentare la risposta nei confronti della domanda di cure odontoiatriche e in particolare per tutte quelle categorie di pazienti fragili». «Il Polo odontoiatrico di Grosseto rappresenta la risposta di terzo livello, unica nella Asl sud est, ai cittadini vulnerabili ed in età evolutiva per cure odontoiatriche conservative, endodontiche e protesiche - dichiara Michele Dentamaro - Grazie alla dottoressa Romagnoli e a tutti i professionisti sanitari dell'Odontoiatria dell'ospedale Grosseto per il loro lavoro quotidiano». «L'inaugurazione del Polo odontoiatrico - dichiara Alessandra Romagnoli - garantisce un miglioramento qualitativo anche sul fronte dell'innovazione tecnologica. Da sottolineare anche il passaggio della branca di Odontoiatria nel Dipartimento delle Chirurgie testa-collo, diretto da Andrea Romani. Questa novità organizzativa va a rafforzare la multidisciplinarietà dell'attività odontoiatrica, così come oggi viene intesa dai nuovi orientamenti scientifici. L'attuale assetto organizzativo e logistico degli ambulatori ha reso possibile la classificazione come hub di terzo livello dal coordinamento odontoiatrico regionale. Abbiamo a disposizione postazioni per soggetti con bisogni speciali, i cosiddetti pazienti Pass, secondo le linee guida della delibera regionale». All'inaugurazione, oltre ai dipendenti del reparto di Odontoiatria, hanno partecipato il direttore del dipartimento di Chirurgia Andrea Coratti; Andrea Romani, direttore del dipartimento Chirurgia testa collo e organi di senso; Marco Massagli, coordinatore regionale Odontoiatria toscana, Tania Barbi, direttrice della Zona distretto Amiata grossetana, l'assessore alle Politiche sociali del Comune di Grosseto Sara Minozzi, i consiglieri regionali toscani Donatella Spadi e Andrea Ulmi e Gianfranco Rapisarda, vicario del Questore di Grosseto. e Marco Scandroglio della fondazione Il sole.

