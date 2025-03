Grosseto in Umbria. Partita ’proibitiva’

Trasferta proibitiva per la Pallavolo Grosseto Giorgio Peri. Oggi, per la diciannovesima giornata di B2 femminile, la formazione grossetana di Rossano Rossi sarà sul campo della capolista Magione: appuntamento in Umbria alle 18 per un incontro davvero difficilissimo visto come le grossetane sono reduci da un ko nel turno scorso mentre le padrone di casa hanno 51 punti contro i 19 delle grossetane. Si tratta del secondo dei tre match con le prime tre del girone: dopo il ko col Trestina oggi Magione e nel prossimo turno Frosinone. Per le grossetane sarà dunque un marzo di fuoco. La speranza del tecnico Rossano Rossi è quella di racimolare qualche punto per strada in modo da farsi trovare pronto per le gare che conteranno per la permanenza nella categoria con gli scontri diretti. Anche se l’infortunio di Francesca Bacci ha complicato i piani del tecnico biancorosso, che perde una delle sue migliori realizzatrici. Probabilmente Rossi utilizzerà un sestetto come nel turno scorso, ovvero con Tocci di banda inserendo Balestri dalla serie D, ma non potrebbe essere l’unica. Coach Rossi sta pensando anche a ricorrere ad altre soluzioni tecniche, ma la panchina non è lunga, e ci sarà anche da fare i conti col forfait di Sofia Luschi, che rimarrà a riposo per un problema alla caviglia.

"Siamo in un trittico molto difficile di partite – ha spiegato Rossano Rossi alla vigilia -, le assenze ci pesano e penalizzano. Perdiamo Bacci che è la nostra finalizzatrice. Abbiamo molte difficoltà. Col Trestina ha giocato un libero del 2010, abbiamo messo in difficoltà le avversarie nel primo set. Ci è mancata continuità, e ci manca uno schiacciatore importante per risolvere alcune situazioni. Luschi si riposerà per un acciacco, perché poi abbiamo 5 scontri diretti che non possiamo fallire. Dobbiamo avere pazienza, tra 15 giorni dovremmo avere tutti a disposizione".