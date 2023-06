Grosseto, famiglia rimborsata dalla banca grazie a un video

Avevano tentato di prelevare 600 euro dal bancomat, lo sportello non aveva erogato le banconote ma si erano ritrovati l’addebito sul conto corrente. I correntisti avevano comunque avuto la prontezza di riprendere in un video il messaggio di malfunzionamento pubblicato sullo schermo dello sportello automatico e così la banca è stata condannata a rimborsare il denaro dal Giudice di pace, cui i risparmiatori hanno fatto ricorso tramite la Confconsumatori di Grosseto. Il caso risale al 2021, quando una famiglia grossetana si era recata al proprio sportello bancario per prelevare. Il bancomat, dopo aver confermato l’operazione da 600 euro, si era bloccata e aveva pubblicato sullo schermo un messaggio dove indicava il malfunzionamento. Dopo aver tentato la conciliazione senza esito positivo, i correntisti avevano fatto ricorso al Giudice di pace tramite la Confconsumatori: il giudice, esaminate le prove e il video, ha condannato la banca a rimborsare i 600 euro.