Grosseto e Fano, siglato l’accordo Collaborazione fra i Comuni sullo sviluppo

Il presidente del Consiglio comunale Fausto Turbanti ha fatto visita a Fano per il secondo appuntamento dello storico Carnevale: manifestazione di punta della città per tradizione, cultura e storia e tra i più antichi insieme a quello di Venezia. Ad accoglierlo il sindaco Massimo Seri. Una giornata importante che rafforza i rapporti di reciproca assistenza e cooperazione fra le due realtà cominciati nel 2021.

L’incontro ha infatti portato alla firma dell’accordo di collaborazione tra i due Comuni già approvato dalla giunta nei mesi scorsi. L’accordo dispone la collaborazione per attività di interesse condiviso. Sei gli obbiettivi tra cui la condivisione del format inclusivopartecipativo di promozione e animazione culturale La Città Visibile e Notte Visibile della Cultura organizzato da Fondazione Grosseto Cultura; la promozione di meeting sportivi a seguito della candidatura di Grosseto a "European community of Sport 2024"; lo sviluppo del progetto di sensibilità e tutela ambientale Estate Clean del Comune di Grosseto; Per Fano la collaborazione con l’organizzazione di Passaggi Festival, festival della Saggistica, al fine di sviluppare un’estensione del format sul territorio grossetano; la collaborazione nell’ambito del Brodetto Fest per sviluppare iniziative congiunte per la promozione dei prodotti tipici e la volontà di incentivare la partecipazione al Carnevale di Fano ed alle iniziative ad esso collegate.

"La firma dell’accordo – dice Turbanti – rappresenta un traguardo importante e testimonia l’intenzione di ambedue la parti nel mantenere quanto più vivo un rapporto di scambio e aiuto reciproco nel diffondere e promuovere iniziative di pubblico interesse".