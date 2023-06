"Grosseto dei Lettori" entra nel vivo Memo Remigi, Carabba e Paoli

Il cantante e compositore Memo Remigi, lo scrittore Enzo Fileno Carabba e l’autore e giornalista Gigi Paoli: saranno questi i protagonisti della seconda giornata di "Grosseto dei lettori", unica tappa in territorio grossetano de "La città dei lettori", progetto culturale promosso da Fondazione Cr Firenze. Oggi alla troniera della Pro Loco al bastione della Rimembranza si parte alle 18.30 con "Dal giornalismo alla narrativa: il linguaggio dei nuovi autori", talk che vedrà Gigi Paoli in dialogo con Gabriele Ametrano, per proseguire alle 19.30 con la lectio di Enzo Fileno Carabba in omaggio a Italo Calvino – nell’ambito del focus "Sulla fiaba" che quest’anno, in occasione del centenario del grande intellettuale italiano, accompagna tutte le tappe de La città dei lettori. Conclusione alle 21 con Memo Remigi nell’inconsueta veste di scrittore, per la presentazione della sua autobiografia "Sapessi com’è strano" (Sperling & Kupfer) in conversazione con Luca Agresti. Il programma nel dettaglio: le attività del festival si apriranno alle 17.30 con "Io leggo!", progetto dedicato ai giovani lettori per coltivare in ragazzi e ragazze la passione per libri e storie che proporrà letture di fiabe in lingua inglese in collaborazione con Scuola Bilingue di Grosseto, per bambine e bambini dai 3 agli 11 anni. A seguire l’intervento di Gigi Paoli, responsabile per quindici anni della cronaca giudiziaria per La Nazione e autore di "I misteri di Firenze", "Il giorno del sacrificio" e "Diritto di sangue", serie di romanzi con protagonista il reporter Carlo Alberto Marchi che gli sono valsi il Premio La Pira per la cultura, tutti pubblicati dalla casa editrice Giunti. Avanti con Enzo Fileno Carabba, che racconterà Calvino a partire dal suo ultimo lavoro "Il giardino di Italo" (Ponte alle Grazie): protagonista è Italino, che vive in un giardino incantato della Riviera, un paradiso sperimentale ricco di piante e misurato da due divinità – i suoi genitori – che credono nel potere razionale, etico e sociale della scienza. Travolto da un’onda che lo capovolge, lo rimescola, gli fa capire che non siamo creature esatte ma libri abissali destinati a sprofondare nel blu, Italino si accende nella tensione tra razionalità e fantasia tra alberi ipnotizzati e pere proibite, baroni rampanti, visconti dimezzati e cavalieri inesistenti, fino a diventare una delle voci più limpide del nostro Novecento. Infine spazio a Memo Remigi per una narrazione personale tra carriera e vita privata.