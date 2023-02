Grosseto, crolla solaio, paura in città

Vigili del fuoco

Grosseto, 14 febbraio 2023 – Paura in via dei Mille a Grosseto per il crollo di un solaio che fortunatamente non ha conivolto persone.

Non ci sono dunque feriti per quanto accaduto nel pomeriggio di martedì. Il crollo si è verificato in un appartamento al secondo e ultimo piano di un edificio.

A crollare è stato il solaio del sottotetto che si trova sopra una camera da letto dell’abitazione. Subito le persone del palazzo hanno chiamato i vigili del fuoco del comando di Grosseto, intervenuti anche con il funzionario di servizio per la verifica della stabilità.

L’appartamento interessato dal crollo è stato dichiarato inagibile.