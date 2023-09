"Grosseto: cresce il senso di insicurezza. Nuove strategie di sicurezza"

La sicurezza nella città di Grosseto è al centro di dibattiti, non solo politici. La decisione del Prefetto di aggiungere più "occhi" con i responsabili del Controllo di Vicinato, è stato fatto per accrescere quella voglia di sicurezza che tutti si auspicano. "È necessario fare rete – ha detto il prefetto Paola Berardino – e portare avanti un’azione sinergica tra pubblico e privato sul territorio, interpretando in maniera moderna il concetto di sicurezza urbana. Promuovendo un’azione che vada nella direzione di valorizzare il controllo sociale, incrementare il livello di consapevolezza dei cittadini sulle problematiche del territorio e perseguire un corretto coordinamento dei cittadini con le Forze di polizia per favorire segnalazioni qualificate ed efficaci". "E’ stato un incontro proficuo con le forze dell’ordine, Confcommercio, Confesercenti, gli esponenti del Controllo di Vicinato, con i quali sono state dibattute una serie di tematiche rispettivamente ai luoghi più sensibili della città – commentano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’Assessore alla sicurezza Riccardo Megale che avevano sollecitato un incontro dopo gli ultimi accadimenti –. I dati testimoniano un’accertata diminuzione dei reati e della microcriminalità a fronte però di un aumento del senso di insicurezza percepito dalla popolazione. Per questo saranno presto studiate nuove strategie di sicurezza legate al controllo sociale del quartiere e una più raffinata rete di comunicazioni tese a segnalare quei fenomeni di microcriminalità che pregiudicano fortemente il senso di sicurezza dei cittadini".

"Il Comune – concludono i due amministratori – , attraverso i suoi uffici di Polizia municipale e anche quello stampa, elaboreranno una nuova campagna di sensibilizzazione sul tema sicurezza teso soprattutto a rassicurare e capillarizzare la rete dei controlli di vicinato".