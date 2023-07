GROSSETO: "Costa Sostenibile 2023": Premio All'Assessora Erika Vanelli Per Politiche Ambientali

Il tour di "Aspettando Festambiente", il percorso a tappe che tradizionalmente accompagna la Maremma al festival nazionale di Legambiente, ha fatto tappa a Marina di Grosseto con la cerimonia di consegna del premio "Costa sostenibile 2023" nelle mani dell’assessora all’ambiente di Grosseto, Erika Vanelli, per la promozione di politiche di sviluppo sostenibile del territorio messe in atto nell’ultimo anno. Nella saletta lounge del Porto della Maremma, alla presenza di Angelo Gentili, si è parlato di come l’Amministrazione cittadina si stia adoperando per un’estate all’insegna del rispetto ambientale e del benessere delle persone, tra incentivi all’utilizzo di materiali eco-compatibili, attenzione al risparmio idrico, al riciclo dei rifiuti, alla lotta alla plastica, iniziative di informazione e sensibilizzazione per grandi e piccini e promozione di energie rinnovabili. Percorsi questi che hanno portato Legambiebte a consegnare un riconoscimento che più che un traguardo rappresenta un punto di arrivo. " Abbiamo premiato l’assessora all’ambiente di Grosseto Erika Vanelli e con lei tutta l’amministrazione comunale – ha detto Gentili – per dimostrare il nostro plauso nei confronti di un’incessante volontà a fare sempre di più e meglio in fatto di politiche di sostenibilità. La Maremma può e deve essere traino della transizione, dalla costa all’entroterra. Per farlo, però, ha estremo bisogno di amministratrici e amministratori determinati a non abbassare la guardia. Il Comune di Grosseto, a partire dalla gestione dei propri lidi, sta riuscendo in questo intento e può avere l’ambizione di divenire modello anche per altre realtà costiere".

"‘La rivoluzione gentile’ continua con la consapevolezza di ciò che è stato fatto e di quanto c’è ancora da fare – ha detto Erika Vanelli –. L’importanza della sostenibilità e dell’economia circolare non è mai stata più incalzante. Quando si tratta di gestione ambientale, gli standard sono in prima linea, poiché aiutano a non sprecare energia, risparmiare denaro e salvaguardare l’ambiente".